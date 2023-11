Ik snap dat GS met exact dezelfde foto (kijk naar de fietsers) doet alsof de tweede een dag na de eerste is genomen. Ze willen zeggen: kijk, er is niets verandert. Maar dat is natuurlijk niet waar: als er net een leider is gekozen die alles op een manier wil doen waarvan ik weet dat het fout is, dan is alles verandert. Ik kan dit niet accepteren. Ik weet niet wat ik kan doen om deze domme koers van actie te stoppen, maar reken erop dat ik alles zal doen wat in mijn macht ligt.

Ik kwam dit artikel tegen:

Via Euronews: New study finds that higher cognitive ability is linked to Brexit ‘Remain’ vote

www.euronews.com/culture/2023/11/24/n...

Now, new research from the University of Bath's School of Management finds that higher cognitive ability was strongly linked to voting to “Remain” in the referendum.

"This study adds to existing academic evidence showing that low cognitive ability makes people more susceptible to misinformation and disinformation. People with lower cognitive ability and analytical thinking skills find it harder to detect and discount this type of information.”

Co-author of the study, Dr Paul Baker added that low cognitive ability “can lead to decision errors and many Leave voters are now saying they regret their choice.”

Dus, na 22/11 zal ik mijn best doen om de beleefd te blijven, maar het is duidelijk dat Sander Schimmelpenninck gelijk heeft en de juiste term is domrechts. In NRC, maar ik kan het nu zo niet meer vinden, was ook een artikel over extreem rechtse mensen die eenzaam en ongelukkig zijn.

Wikipedia:

Nationalisme is een algemeen ideologisch kenmerk van extreemrechts. Vaak staat ook populisme centraal, waarin een tegenstelling wordt voorgesteld tussen "het volk" en "de (corrupte) regerende elite" die alleen voor de eigen belangen opkomt en die van het volk negeert. Een klein aantal extreemrechtse partijen draagt een fascistische ideologie uit.

Extreemrechts wordt vaak geassocieerd met chauvinisme, xenofobie, racisme, streven naar blanke superioriteit, of met reactionaire standpunten in het algemeen.[6] Ook de alt-right-beweging en de verwante Identitaire beweging worden tot extreemrechts gerekend.[7] Andere termen die soms gehanteerd worden zijn nazisme, hedendaags neofascisme, neonazisme en ultranationalisme.

De Nederlander op 1: Geert Wilders.