"We buy shit we don't need, with money we don't have, to impress people we don't like."

Mensen geven geld dat ze niet hebben uit aan dingen die ze niet nodig hebben.

Zodat ze het maximale uit hun creditcards trekken en de rest van hun leven 18% betalen voor iets dat slechts 12,50 kost.

En ze vonden het sowieso niet meer leuk toen ze het thuis kregen.

Not too bright, folks, not too fucking bright.