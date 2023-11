We moeten het hebben over GU en zijn favoriete band. Dat is eigenlijk Take That, ware het niet dat hij als puber op de middelbare school in een toverketel vloeibaar metaal is gevallen. Voor die tijd zat kleine GU altijd op zijn jongenskamer, iets te koude diepvriespizza's te eten en Back to the Future te kijken, en dan speelde zijn zusje in de kamer ernaast met haar vriendinnen Marleen en Dianne met de Droomtelefoon. Dan belden ze weer een of andere hunk en werden ze helemaal emotioneel. Enfin, als die meiden naar beneden gingen voor thee met koekjes, sloop GU die kamer in. Dan pakte hij de cd 'Everything Changes' van Take That en verdronk hij in de ogen van Mark Owen, die er nu uitziet als Ilja Leonard Pfeijffer die minder opium rookt. Het favoriete nummer van GU was nummer 13, Babe, en dan nam hij die cd mee naar de badkamer en dan probeerde hij 'm door het gaatje te proppen. WELNU, het is dertig jaar verder, en GU doet alsof hij helemaal in de metal is. Maar nu is er een nieuw album van Take That, zonder Robbie Williams (solo) en Jason Orange (gestopt), en is het FEEST in huize GU. Stiekem, heel stiekem. Meer nieuwe muziek na de klik!

Gram Parsons (liveplaat van icoon, prachtig nummer dit ook)

CZARFACE (hiphop supergroup met Inspectah Deck)

Amos Lee (americanacovers van Lucinda WilliamS)

Busta Rhymes (hiphop)

Joe Jackson (happyjazzpop circusgedoe)

The Sleeping Souls (lekkere punk)

Guided By Voices (indie)

Bernie Marsden (thuisbouwblues)

Fetty Wap (vreselijk)

Dreamwalkers inc (voor als GU geen Take That luistert)

Secret Rule (hoe noemen ze dit, femetal ofzo? Femme Metal?)