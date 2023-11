: Haha ja eigenlijk een bijzonder trieste uitslag voor PvdGL, 25 of 24 luizige zeteltjes voor 2 van de meest significante partijen op links samen, waarvan dan ook nog de helft eigenlijk niet op je partij had willen stemmen? Dan hou je dus zo'n 12 bewust gestemde 'eigen' zetels over, verdeeld over 2 partijen. Krijg je er 6 elk om het even gelijk doormidden te halen. De rest had voornamelijk bij SP, D66, Diertjes, Volt gezeten. Hoezo links in de oude format volledig gemarginaliseerd? Next stop: Volt uit de Kamer krijgen en Verenigd Links verder afbreken (er zijn vast veel teleurgestelde kiezers die nu even op de linkse wolk hype hebben meegestemd). Bij1 is al weg, dat is pure winst.