Nou als hij gewoon met VVD en NSC wil, en dan eventueel BBB erbij, dan zijn dit in elk geval minimaal 5 punten die hij prima kan behouden:

- Invoering bindend referendum (dat is al ingezet, en vrijwel iedereen ziet dat het ervan gaat komen)

- Gekozen burgemeester (daar is van deze partijen alleen de VVD geen uitgesproken voorstander van, maar vinden ze prima om mee te regeren)

- Geen overheidsinformatie in het Arabisch/Turks (Zou een non-issue moeten zijn, en met enige overredingskracht moet het lukken die andere partijen daarmee mee te krijgen)

- Stoppen met kunst- en cultuursubsidies (Gaat je nooit helemaal lukken, maar ook de VVD is voor het fors afbouwen daarvan al jaren, BBB denk ik ook en NSC zal dat nog wel een beetje in stand willen houden, maar ook streng versoberd, en terecht)

- De financiering van de NPO wordt geheel beëindigd (Dat gaat hem niet helemaal worden denk ik, maar de VVD wil -400 miljoen ((de helft)), NSC wil 1 zender schrappen en Lientje weet ik niet precies, maar die weet het zelf ook niet precies denk ik, en je kan niet 100% hebben, maar er gaat echt wel wat bij de NPO gebeuren met een grote meerderheid die daar achter staat)

- Salarisverlaging voor bewindslieden en Kamerleden (Zal lastig worden met de VVD, maar ik denk dat NSC en BBB zo meestemmen)

- Afschaffen wachtgeldregeling voor politici (zelfde als punt hierboven, alleen VVD verwacht ik tegengas van)

Dus dat zijn in plaats van 5 al 7 van de punten die vrijwel integraal overgenomen kunnen worden. Over de andere punten kan discussie ontstaan, maar ik denk dat het ook de VVD, BBB en wellicht in mindere mate NSC een doorn in het oog is dat:

- Veel gesubsidieerde instellingen als Milieudefensie bestaan;

- Gemeenten zich drukker maken om gender-maatregelen en diversiteitsgeneuzel dan om het bouwen van huizen;

- Overal onze geschiedenis moet worden uitgewist;

- Onze tradities om zeep worden geholpen;

Alleen, die laatste 4 standpunten zijn nu niet direct zo politiek en direct te regelen, dus zijn ook leuk voor de bühne. Maar Wilders kan een goed deel van zijn programma er gewoon doorheen krijgen omdat en andere partijen er net zo over denken en het gewoon common sense is. In tegenstelling tot dat gehuil vandaag van allemaal mensen die kinderen hebben gesproken die bang zijn dat ze morgen moeten vertrekken. What the fuck, staat nergens in het hele programma van Wilders. Je moet bang zijn om te moeten vertrekken als je crimineel of terrorist bent, zijn die kinderen dat dan zou je zeggen?