Bij Timmerfrans, Denk en D66 wordt de fout gemaakt dat alle minderheden eensgezind zijn. Dat is gewoon niet zo, zie 10 jaar geleden: www.youtube.com/watch?v=P5GjPaVvquE

Wilders spreekt in bijna alle lagen van de bevolking mensen aan, mensen die het zat zijn dat hun ooit veilige thuis aan het verpauperen is. Van Budel tot de Schilderswijk. Ook in de allerrijkste gemeentes van Nederland zoals Bloemendaal en Wassenaar haalt Wilders relatief veel stemmen binnen. Ook in het linkse bolwerk Wageningen is de PVV de tweede partij, in 2021 nog de 7e partij..

Jarenlang was het 'not done' op om Wilders te stemmen, dan was je een racist of fascist, dat schroom is eraf gegaan, want mensen zijn het gewoon beu. C'est ça.

Het meest treurige vind ik nog dat de letterbak 'gemeenschap' (alsof het één groep is met één mening en geen individuen die toevallig een andere geaardheid hebben) doet alsof ze verloren hebben. Die worden nog liever van een dak af gegooid door IS, Hamas of de Ayatollah, dan dat ze Wilders ze hun veiligheid wat meer teruggeeft.