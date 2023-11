Geert is 'de verkeerde oplossing' voor bestaande problemen. En in plaats van in een politieke kramp te schieten, kunnen de bestaande partijen zich beter afvragen wat zij niet hebben gedaan om dit te bereiken. En het antwoord daarop is helder: de afgelopen 20 jaar zijn we een land geworden waarin 'Economie en succes' en ' (internationale) regeltjes belangrijker zijn dan ECHTE problemen van Nederlanders. Wil je dit aanpakken, moet je naar de top 3 problemen kijken waar ' de Nederlander'. mee zit, die top oplossen, en dan valt de steun voor de PVV vanzelf weg. En top 3 is wat mij betreft: 1. Wonen. Momenteel wordt er enkel gebouwd voor hen die dat kunnen betalen (buitenlands of niet), en komt betaalbare woonruimte enkel vrij voor mensen met ' een etiketje', Ga dus bouwen-bouwen-bouwen (met anti-speculatiebeding) en laar Nederlandse mensen daar wonen. Als dat problemen oplevert met stikstofruimte, los die dan op. Tata dicht, Chemelot dicht. Dan maar economische achteruitgang. 2. Migratie: dat hele asielprobleem is een frame. Het echte probleem zit hem in de vrije toestroom van arbeiders voor bedrijven of organisaties die enkel de lusten pakken, niet de lasten. Hef dat op, en het probleem is weg. Stoppen dus met die voordeeltjes voor expats, importbruidjes naar huis, en ook minder internationale studenten. Dan maar minder universiteiten. 3. Toeslagen. Stop met dat hele toeslagencircus, maar zorg gewoon dat het leven minder duur wordt. Meer sociale woningen, minder marktwerking, meer staat.

Ik bedoel: feitelijk is de PVV een nationalistisch-socialistische partij. Dat vindt Geert best OK.