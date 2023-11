Lieve vrienden, we hebben het weer met plezier en toewijding gedaan. Met een paar man + powervrouw tussen het topics tikken, livebloggen, kantoorpanden verbouwen, kettingzagen door GSHQ sjouwen, bier drinken, schik maken en allround de boel niet al te serieus nemen door. Een liveshow van hier tot Venlo uit de grond rammen. GS deed even boeren wegens veel verkeer, maar zelfs aan dat probleem wordt gewerkt. Kleine jongens worden groot en over een paar jaar, of eerder, zien we u gewoon weer. Wij hebben genoten, u hopelijk ook, en fotoprins Immink (van Brante) was erbij zodat we kunnen zeggen: gelukkig hebben we de foto's nog!