: soms ga ik aan de haal met de beelden die ons worden gepresenteerd, lezeres... Dan zie ik die hordes schreeuwende pro Palli demonstranten met hun verbeten trekken rond hun mond en wilde blik in hun ogen. Dan stel ik me voor dat ze op een dag besluiten met zo'n zelfde grote groep door een kleine stad te struinen om de ramen van de huizen van autochtonen in te gooien of erger, de huizen te plunderen. Of erger, de bewoners te mishandelen of erger ...

Deze gedachten vallen onder het kopje "islamofobie", heb ik begrepen. Alsof ik bang ben voor een godsdienst, dat ik die niet zou begrijpen wegens beperktheid en kortzichtigheid van mijn kant.

Alsof het geen angst is voor GROEPEN mensen waarvan al vaak is aangetoond dat hun onderlinge solidariteit tot snelle mobilisatie weet te leiden, getuige de massaal wapperende vlaggen in het straatbeeld de laatste weken.

Die buikpijn deel ik met je.