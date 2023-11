Ik laat het vanavond simpelweg over me heen komen. Nu, op dit moment zeggen alle lieden die menen er meer van te weten dan ik dat het nog alle kanten op kan, dat het reuze spannend is, dat het kan vriezen of dooien, dat het zomaar zou kunnen dat het een hele andere kant op gaat dan verwacht, dat mogelijk dit mogelijk dat het geval zal zijn, dat de strategie van de een misschien averechts werkt, en de aanpak van de anderr plots veel effectiever blijkt. Kortom, iedereen houdt zijn kruit droog. Maar als de eerste exit polls bekend worden, dan begint het geleuter en gaan diezelfde journalisten, commentatoren, analisten, specialisten en experts, aangezwengeld door talking heads die met hun 'to the point'-vragen ook graag de indruk willen wekken er best wel wat van te begrijpen, snel positie maken en volop suggereren dat ze het allemaal hadden zien aakomen, dat het evident is dat dit en dat overduidelijk dat, en dat vanzelfsprekend zus en dat natuurlijk zo. En binnen korte tijd wordt dan de kiezer weer vastgenageld in een narratief dat binnen enkele uren reeds wortel heeft geschoten en zowat alles aan de uitslag verklaart. Waarna de gerichte vragen aan de lijsttrekkers zullen worden voorgelegd die al dan niet triomfantelijk of met een zuur gezicht zullen meebouwen aan dat grote verhaal, of ze nou willen of niet. "Maar had u dan niet kunnen zien aankomen dat...", en "Is het achteraf gezien verstandig geweest om.." zullen worden afgewisseld met "Kennelijk is uw boodschap bij die kiezer goed gevallen, waarom dan toch die twijfelende houding?" en "Onverwacht een grote schare kiezers die op u hebben gestemd, had daar niet meer in gezeten?".

En dan is de kiezer weer bedankt, wordt hij aan zijn lot overgelaten en gaat iedereen over tot de orde van de dag.

Rutte zal het een zorg zijn, die is weg.

Zit me al te verheugen op de eerste reacties van Wouke van Scherrenburg en Raoul Heertje.