De staat heeft burgers helemaal kapot gemaakt en daar meer dan tien jaar over gelogen. Hier werkte de uitvoerende, de rechtsprekende en de wetgevende macht aan mee. Hierop is Rutte3 afgetreden en het is Rutte4 nog niet gelukt in die affaire alles dossiers te delen met slachtoffers en hun advocaten. Als ze dit met werkende ouders straffeloos kunnen, kunnen ze het ook met uw alleenstaande-AOW of andere regelingen.

Er zijn twee Kamerleden die deze beerput helemaal opgegraven hebben. Eentje moest een positie elders, buiten het CDA. Dat is gelukt. Ik hoop dat we naar een transparante overheid kunnen, zodat we beleid kunnen evalueren en burgers weten waar ze aan toe zijn.

Stemmen is nog nooit zo simpel geweest.