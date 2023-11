Goedemorgen en hartelijk dank voor alweer een nieuw liveblog!

Ter aanvulling (op X)

- Israel Defense Forces: beelden van gevonden wapenopslag en lab onder moskee

- Elint News en Maddie Fabian: "IDF released new images reportedly behind the blast door in the tunnel at Al-Shifa hospital. The tunnel seems to extend further and doors to possible side rooms can be seen"

-JOODS (punt nl): De NOS is weer creatief geweest