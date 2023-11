Weer duidelijk dat uitsluitend het onderwerp "asielzoekers" het enige is waar de drukte om gaat. Niet over defensie, niet over internationale positie, niet over klimaat, niet over alles, behalve asielzoekers. Het idee dat alles in ons land wordt opgelost als we die asielzoekers maar lozen is het simplisme dat helaas het gevolg is van een zeer geslaagde framing door de PVV. Die in bijzonder vruchtbare aarde geland is bij een te groot deel van de kiezers.

Wat kan je er als conclusie aan verbinden? Dat we straks de regering krijgen die we verdienen? De regering die het meeste aansluit bij het aartsconservatieve en xenofobe deel der bevolking? Dat we toch een behoorlijk angstig, in zichzelf gekeerd en zelfgenoegzaam volkje aan het worden zijn?