Ja, ik reageerde vandaag al elders even op dit 'nieuwsfeit'.

Je had vorige week of zo, of de week daarvoor, een zg 'brief van de dag' in de Volkskrant, waarin een 69-jarige ervoor pleitte om 50-plussers hun stemrecht af te pakken, omdat alle mensen die jonger zijn over hun toekomst moeten kunnen stemmen. Een paar dagen later gevolgd door een column op pagina 2 - 'de twee' - van de VK van ofwel Merel v. Vroonhoven of Marcia Luijten (ben even kwijt wie van die twee precies) met hetzelfde pleidooi.

Ik vraag me af of ze er nu nog steeds zo over denken, nu de uitslag van de Scholierenverkiezingen bekend zijn geworden. Want we willen ze wel onze stempassen geven, maar dan moeten ze natuurlijk wel op de 'juiste' partijen stemmen.