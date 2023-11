Mijn vader, zijn broer en vier zussen zijn alle zes lichamelijk mishandeld en seksueel misbruikt. Ik merkte altijd aan mijn vader dat er 'iets' was. Als hij na het avondeten de bijbel las gaf hij die soms aan mijn moeder omdat hij door emoties overmand niet verder lezen. Als klein kind snapte ik daar natuurlijk helemaal niets van. Later heeft zijn jongste zus zelfmoord gepleegd en zijn geestelijk gehandicapte zus kreeg baarmoederhalskanker door HPV terwijl ze nooit seks had gehad... Uh? Mijn vader had zielsveel geluk met mijn (mentaal zeer sterke) moeder en zijn schoonouders die hij als zijn echte ouders beschouwde. Zo kon hij door veel bij mijn moeders ouders te zijn het ouderlijk huis ontvluchten. Mijn opa was een keer zo boos op mijn moeder dat hij zijn dikke houten wandelstok op tafel heeft stuk geslagen dus nee mijn moeder kon als één van de zeer weinigen tegen hem op. Uiteindelijk is het misbruik hem fataal geworden. Toen zijn moeder op sterven lag is hij naar haar toe gegaan met de gedachte dan kan ik nog 1 keer met haar praten over waarom ze nooit ingegrepen heeft. Dat gesprek verliep niet goed en toen is hij totaal in de war achter een bus vandaan een voorrangsweg op gefietst onder een vrachtwagen. Hij was op slag dood en later toen ik van mijn moeder hoorde dat hij steeds meer last kreeg van nachtmerries en badend in het zweet wakker werd begreep ik waarom mijn moeder blij was dat hij op slag dood was en niet geleden heeft. Voor mijn vader was het beter.