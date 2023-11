Alles goed en wel maar Wilders was een reactie op de bestaande onvrede o.a. over de alsmaar groeiende islam en hun meegebrachte jihadstrijd. Diegene die het oogluikend (ik neem aan onbewust want vooral naief) hadden toegestaan drukte vrij snel Wilders en zijn adepten in een hoek en maakten ze continue belachelijk (vergelijkbaar met fatshamen) tot zelfs een cordon sanitaire eraan te pas moest komen. In NL was (en is!) niets meer career-limiting dan betogen dat je sympathie hebt voor de PVV (lid worden kan niet maar daar zitten de aanhangers misschien helemaal niet mee? en de FvD heeft de PVV miss wel ingehaald qua carreer-limiting ). I.i.g. is nu het narrative dat Wilders niet kan verbinden, nog nooit zinnige voorstellen heeft gedaan, geen mensen heeft etc. Dat zal dan een vreemde situatie worden als hij de grootste wordt en helemaal als het vanaf 76 zetels is (😊). BTW: menig deugder zal van zijn stoel rollen als ze weten hoeveel mensen met een migratieachtergrond (waaronder (afvallige) moslims) op Wilders stemmen.

Als je kijkt naar de maakbaren waaronder de bashers van links t/m paars hebben zij juist met hun eigenwijze visie gezorgd voor grote spanningen in de samenleving met als voor hen dan als sluitstuk het artikel in 2000 (ik dacht de nrc) over de mislukte multiculturele samenleving. Heel veel NL-ers zagen het met lede ogen aan maar konden, voor de goede lieve vrede, maar beter hun mond houden. Die ging alleen open bij de verkiezingen (en referenda) van de afgelopen 20 jaar waar vrijwel onafgebroken de onwelgevalligen een reuze overwinning behaalden. 1x werd het zogenaamd strategisch stemmen ingevoerd waar de meerderheid intrapte (bestond Denk toen al?) want de uitkomst was notabene dat de 2 tegenpolen samen verder gingen (met o.a. een timmermans aan een roer). Ook moet worden opgemerkt dat de maakbaren de afgelopen 20 jaar enorm hun best hebben gedaan om het artikel te ontkrachten op alle mogelijke manier waarbij ze zo geloofwaardig mogelijk probeerde te blijven. M.i. kan geen zinnig mens beweren dat de NL samenleving er over 27 jaar totaal anders uitziet, veel minder welvarend zal zijn en ik denk zelfs ook veel minder vrijheden zal hebben en dat is dan vooral te danken aan de bestuurders van de laatste decennia. Ik denk dat vooral omdat je in andere landen in de wereld, die nu al (nagenoeg) welvarend zijn dit waarschijnlijk niet gaat gebeuren.