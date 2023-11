Ben benieuwd of dinge dinges ook zo’n grote bek op zal zetten tijdens de wekelijkse kabinetsvergaderingen. Ze heeft natuurlijk wel een goed voorbeeld gehad aan Rutte. Wat mij ook verbaasd is dat er door de oude coalitie partijen helemaal geen openbare verantwoording wordt afgelegd over het faalbeleid van de laatste 10 jaar.

Dat oud CDA'er Mona Keijzer door Rutte op staande voet werd ontslagen, zonder dat de CDA fractie- en partijbestuur daar zelfs maar bezwaar tegen maakten. De CDA is door Rutte totaal naar de klote geholpen en het bestuur met de Jonge en die nitwit Hoekstra stonden erbij en keken ernaar. Waren allang blij dat ze hun baantjes konden houden. Al de regering partijen, uitgezonderd uiteraard de VVD, zijn door Rutte stelselmatig de vernieling in geholpen. Over ruggengraatloze partijen en bestuurders gesproken.

Tien jaar beleid Rutte. Is er nu niemand in het bestuur van de VVD die tegen Rutte durft te zeggen; ‘héé sukkel, het is nauw welletjes geweest, we hebben nog wel een baantje vrij als lagere schooldirecteur’.

Door de karakterloze bemensing van de toekomstige 2e kamer en nieuwe regering, zoals ik die zie althans, zal het mij niets verbazen als Rutte, ook al wordt hij voorzitter van de NAVO, een greep in de staatskast zal blijven houden. Want linksom of rechtsom, Rutte zal uiteindelijk bepalen wie aan de financiële touwtjes trekt na de verkiezingen. Dinge dinges kan overal nog zo’n grote bek opzetten, Rutte bepaalt uiteindelijk het VVD-beleid.