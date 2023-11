Gibraltar, het is niet eens een land, het is een rots met apen en mensen. Een paar van die mensen kunnen "voetballen", maar veel beter dan de apen zijn ze niet. En dat zootje ongeregeld speelt vanavond tegen onze jongens, de winnaars van het Nederlands elftal, de bazen van plaatsing, de mannen die volgend jaar Europees kampioen worden in Duitsland, en dan is het Volksparkstadion weer van Oranje. Dat Gibraltar hoort natuurlijk helemaal niet thuis in de UEFA-rolodex, maar dat hebben we dus (mede) te danken aan Michael van Praag, die vooral verstand heeft van voetbal elitairder en minder leuk maken. En achterlijke tweetjes versturen, dat kon Van Praag ook heel goed, tot-ie er maar mee stopte, omdat-ie te dom is voor Twitter. Welnu, Gibraltar tegen Nederland. Wij spelen met een combinatie van de A-ploeg en de B-ploeg, Gibraltar zit een paar lettertjes lager in het alfabet. Stijlloze voorspelling: 0-15.

UPDATE RUST - 0-3. Gibraltar staat voor lul!

UPDATE EINDE - 0-6. Drie keer Stengs