:

KNVB spelregels :

Een doelverdediger wordt geacht de bal in bezit te hebben als:

• de bal zich tussen zijn handen bevindt of tussen zijn hand en enig oppervlak (bijv. grond, eigen lichaam etc.) of door de bal met enig deel van de handen of armen te raken, behalve als de bal terugkaatst van de doelverdediger (pareren) of als de doelverdediger een redding heeft verricht;

• hij de bal op een uitgestrekte, open hand heeft;

• hij de bal stuit of in de lucht gooit.

Bolletje 2: de bal op uitgestrekte hand is ook in bezit van de bal, en is ook niet toegestaan aan te vallen.