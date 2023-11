Is die 'oude politiek' waar Dilan het liever niet over heeft?

Want die was niet goed.

Maar dat is toch vreemd.

Hoe kun je nu het over oude en nieuwe politiek (van de VVD) hebben als je het verschil niet kan of wil vertellen.

Als je het niet kan vertellen, is er dus helemaal geen verschil en is het de kiezer foppen.

Als je het niet wil, dan ben je iets aan het verstoppen voor de kiezer, en die weet dan nog steeds niet waar die aan toe is, dus dat heeft ook geen zin, en ben je die kiezer ook aan het foppen.

In beide gevallen, niet ok.

Dus Dilan, als je de kiezer niet wil foppen, ga dan niet glimlachen, maar vertel gewoon wat er bij de VVD anders moet en vooral waarom.