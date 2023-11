In Nederland is iedereen gelijk en daarom zorgt de politiek ervoor dat iedereen zich even ondervertegenwoordigd voelt in ons parlement. Geen discriminatie: iedereen achtergesteld. De NOS benadrukt deze keer dat zo'n 70 procent van de Nederlanders met een niet-Europese migratieachtergrond meent dat hun belangen onvoldoende belicht worden in de politieke arena. Welkom in Nederland zouden we zeggen. Dat heeft verder niets met uw migratieachtergrond te maken, dat is gewoon hoe onze democratie werkt. Kijk maar, iets verder in het stuk blijkt "dat een derde van de Nederlanders zonder migratieachtergrond vindt dat de belangen van mensen met een migratieachtergrond juist te veel worden behartigd". Dat is het Nederland zoals we het kennen: niemand gehoord, iedereen ontevreden. Wij polderen ons altijd naar een compromis waar net niemand zich in kan vinden. Migratieachtergrond of niet, vrijwel iedereen heeft wat te zeiken over de politiek. Iets dat ook terugkomt in de cijfers. "Het vertrouwen in de Tweede Kamer is dertig procent onder alle kiesgerechtigden, met weinig verschil tussen kiezers met of zonder migratieachtergrond." Als dat geen geslaagde integratie is, weten wij het ook niet meer. Veel plezier in het stemhokje morgen!