2 festivalgangers (v) geëxecuteerd. 1 na 28 seconden gehurkt voor moordenaar

Bovenstaand nieuw verschenen beelden van een tweevoudige Hamas-executie van vrouwelijke Nova-festivalgangers nabij kibboets Alumim. "Partygoers had arrived in the area after fleeing Hamas's attack on the rave near Re'im. The clip shows the terrorists surprising the Israelis after arriving from within Alumim." De twee vrouwen vluchten maar worden ingehaald door een Hamas-infiltrant. Na een korte worsteling schiet hij de eerste vrouw van zeer dichtbij dood. De tweede vrouw hurkt 28 heel lange seconden voor haar moordenaar voordat ook zij met 1 schot gedood wordt. Je vraagt je af wat er die 28 seconden door beider hoofden ging.

Militair verslaggever Roy Sharon van het Israëlische Kann News meldde gisteravond op tv dat "Israël akkoord is met de voorwaarden voor een gijzelaarsdeal" en dat "de bal nu bij Hamas ligt." Eergisteravond klonken er ook al veel positieve geluiden uit die hoek, maar ontkende Hamas op het laatste moment toch dat er een deal was. Kortom, erg beweeglijk allemaal, maar het lijkt zich toch héél gestaag vooruit te bewegen.

Wellicht dat Israëls aanhoudende druk op Hamas hierin een rol speelt, want de IDF-operatie in Stadsdeel Zuid lijkt nu ook aanstaande. ABC News meldt: "Israel will be operating in southern Gaza soon, according to an Israeli official. The official said operations in southern Gaza will be more "targeted." The official said the actual "safe" zone would be in the sparsely populated Muwassi area in southwest Gaza. But the official said Israeli forces would still strike there if need be."

In ander nieuws meldt de IDF dat het nu zo'n 300 Hamas-strijders heeft ondervraagd, en ook Gazaanse burgers in 'ongekende aantallen, vrijwillig en pro-actief' informatie over Hamas verschaffen. "We received thousands of phone calls from [Palestinians willing to provide information] at a magnitude never before seen in the unit. It is evident that the residents of the Gaza Strip are not satisfied with the barbaric behavior of Hamas. The ordinary citizen understands that Hamas is bringing a disaster on the residents of Gaza that will be difficult for them to recover from." Duizenden telefoontjes, dat is bepaald significant en zegt echt wel iets over Hamas' draagvlak.

Enfin, u bent weer bij. We gaan live:



Update 08:30 - Oy vey, BELIEVE WOMEN. Dit Haaretz-artikel zojuist: "Over the past year, IDF spotters situated on the Gaza border – all women – warned something unusual was happening. Those who survived the October 7 massacre are convinced that if it had been men sounding the alarm, things would look different today."

Update 08:34 - Hond dood. "Tiger, an IDF dog from the Oketz canine unit, who was trained to find hidden terrorists, was killed doing his job yesterday. He revealed the location of a five-person terror cell that the IDF was able to eliminate but not before Tiger was shot multiple times."

Update 08:48 - In tegenstelling tot eerdere geruchten lijkt de Jewish Space Lazer - in saaiere wandelgangen bekend als Iron Beam, niet te verwarren met Iron Biem Iem al Biyati - nu daadwerkelijk operationeel ingezet. Het platform zou inmiddels een eerste projectiel onderschept hebben. Alles over Iron Beam leest en ziet u hier.

Update 09:07 - Oh, mogelijk betreft het toch geen Jewish Space Lazer, excuses.

Update 09:44 - Op dit moment niet te verifiëren, maar deze video is opmerkelijk genoeg om alsnog te delen. "Amidst growing tensions between the displaced and Hamas authorities in Khan Younis over aid distribution, a notable video is being shared and it shows three residents who show themselves beating a Hamas policeman for stealing food."

Update 10:09 - Akelige toestanden aan de bibliotheek van Rijksuniversiteit Groningen. "Op de ramen staat in grote rode letters: „Free Palestina” en „RUG supports genocide”."

(ja)

Beelden van voorbereiding baby-transport richting Egypte, couveuses incluis

Novum voor de kenners: operationele POV van X95 Micro Tavor FLATTOP 330

Ja je moet er toch iets mee

Wiens schuld is dat? (En waarom noemden we dit "openluchtgevangenis"? Kijk dan.)

De dagelijkse combat POV's en pic dumps

Ja.

De Thierry Take