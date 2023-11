: omdat dat is wat er gebeurt. Maffia. Of het nu politiek is of ngo’s of de multinationals. Het is niks anders dan een geld machine. Geen enkel echt realistisch plan over energie met bijvoorbeeld kerncentrales, maar wel ook zeer vervuilende elektrische auto’s door de strot duwen. Rijdend op kolencentrales. Van het gas af zonder realistisch alternatief nog zo iets. Windparken die draaien op subsidie. Het is pure machtspolitiek. Beter zoveel mogelijk goedkope energie voor de hele wereld zodat men in de derde wereld zich kan verheffen uit armoede, dat zou pas opschieten. Maar nee, deals met China nota bene voor batterijen en zonnepanelen. Hoe denk je dat die dingen gemaakt worden, het is zo kortzichtig en hypocriet, hoe men zich ideologisch zo makkelijk als useful idiots voor het karretje van het groot kapitaal laat spannen. Het is als een religie, een hersen virus. En als Ed Nijpels zich gaat inzetten voor de warmtepomp industrie dan weet je toch wel hoe laat het is. Kom toch op. Schoon is beter daar ben ik het mee eens maar wat men nu doet is niet serieus te nemen als oplossing.