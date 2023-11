Weet je wat nou zo leuk is? Niets kan en alles moet dankzij Europa. Wij zijn het braafste jongetje van de klas. Wij zijn zelfs braver dan het braafste jongetje als het gaat om stikstof of fijnstof of immigratie. Nederland gaat zelfs verder dan de Europese minimumneisen. Zo hanteren wij onze eigen fijn-en stikstofnormen. En als er iets moet veranderen, dan kan dat niet. immers: Europa.

-

Totdat het gaat om de centjes. Dan is Nederland plotseling niet zo braaf en aangepast. Onder het mom van 'milieu' worden de onverlaten die het wagen om een auto te rijden tot op het bot belast, door een staat die morgen in zou storten als er geen auto's waren - en die verslaafd is aan de inkomsten uit auto's. Dan hoor je de overheden niet meer over 'Europa'. automobiilsten worden tot op het bot belast, in een fiscale setting die verdómd veel weg heeft van financiële slavernij. En dan is er nog de BPM, waar Nederland al ettelijke malen voor op de vingers is getikt door Straatsburg. Maar de Staat der Nederlanden speelt dovemannetje. Want als het om centjes gaat, dan zijn wij lekker even geen Europeaan - dan zijn wij nog even op een strafexpeditie tegen de eigen burger. Foei! Vieze autorijdert!