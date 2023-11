1. VVD. U stemt op #80, Maarten van der Weijden

Maarten van der Weijden kan heel goed zwemmen. Dat doen wij hem (waarschijnlijk) niet na. Dan zwemt-ie weer van Stavoren naar Hindeloopen en dan denkt iedereen: goh wat heeft die Maarten van der Weijden toch weer van die heerlijke rimpelige vingertjes, laat ik maar eens op hém gaan stemmen. En waarom staat Maarten van der Weijden eigenlijk op die lijst? "In het leven kom je op een punt dat je ziet dat dingen niet vanzelfsprekend zijn." Kijk!

Slogan: Met de stroom mee zwemmen? Maarten van der Weijden stemmen

2. D66. U stemt op #24, Carline van Breugel

Vergeet alles wat die seniele draak van een Jan Terlouw heeft gezegd. Jan Terlouw is al 86! U stemt natuurlijk op Carline van Breugel. Deze biseksuele kampioene veroverde het internet met een legendarische knalvideo en daarna werd ze live op televisie van haar ideologie ontdaan door de beul van mensen die dingen kunnen; Pieter Omtzigt. Waarschijnlijk leeft Carline van Breugel nog, maar wel met pijn en moeite.

Slogan: Laat je tieten zien, stem Carline

3. GLPVDA. U stemt op #39, Paul Smits

Kijk met dit soort lui zitten die arme boomy Bob Dylan-luisterende PvdA-dinosauriërs nu opgescheept. Paul Smits, die het zijn van Gelderlander bovenaan de lijst zet van dingen die hij is. Paul Smits van het Geldersch Volksleger. "Ik ben Gelders, queer, veganist, technisch-medisch onderlegd en muziekliefhebber; maar vooral een waardegedreven, samenwerkingsgerichte en activistische politicus." Wat een heerlijke meneer, en waarschijnlijk houdt-ie nog van punkrock ook.

Slogan: From het Nuldernauw to the Nederrijn, Paul Smits zal het moeten zijn

4. PVV. U stemt op #39, Nico Uppelschoten

Nico Uppelschoten is al 300 jaar oud, hij werd geboren toen Geert Wilders in de Kamer kwam. Nico is een hartstikke gewone meneer die de politiek weer terug wil brengen daar waar het hoort: bij de gewone mensen. En dan dacht u: deze Nico zit met zijn kontje in Drenthe een beetje vogels uit de boom te kijken, nee hoor. "Naast het werk als Statenlid, probeer ik veel te reizen om zelf te zien en te voelen wat zich elders in Europa en in de wereld afspeelt." Een man van de wereld, wat wij u brommen!

Slogan: Niet geUppelschoten is altijd mis!

5. CDA. U stemt op #47, Robert van Dijk

Kiest u CDA, dan moet u altijd kiezen voor iemand van CDA Maasdriel. We denken dan aan zuipmagiër Sjors Pardoel die met z'n dronken kop een pony op het terras achterliet. Vreemd genoeg is Sjors Pardoel door die plezierhater van een Henri Bontenbal niet op de lijst gezet, waardoor we moeten gaan voor Robert van Dijk. Wist u dat Robert een welbespraakte Geldersche tonpraoter met een Brabantse tongval is? Nee, dat wist u niet!

Slogan: Voorkom gezeik, steek uw stem in Robert van Dijk

6. SP. U stemt op #43, Aldo Schelvis

Aldo Schelvis is zo'n heerlijk oermodelletje SP'er. Lekker actief in het noorden, goede krakerskop, blik lange bier in z'n klauwen, rode truitjes om het lijf. Alleen al om zijn naam moet je op Aldo Schelvis stemmen: Aldo Schelvis.

Slogan: U laat mij toch niet achter het net schelvissen?

7. FVD. U stemt op #12, Iem Al Biyati

Het maakt bij de wappiepartij ook geen zak uit wie u kiest, ze hebben allemaal op hun eigen manier een steekje los. Deze Iem al Biyati bevond zich ook al in het midden van de jugendstorm met al dat neonationalistische en nazistische geklier. Zo iem-and heeft natuurlijk wel een wapen in haar nachtkastje. Derhalve:



Slogan: BIEM, we gaan voor Iem!

8. Diertjes. U stemt op #34, Pinar Coşkun

Pinar Coskun doet allemaal dingetjes in Rotterdam maar belangrijker nog: ze is een vegan dinosaurus. Een politieke herbivoor helemaal gek van de Diertjes sinds 'onze allereerste video met eendagskuikens op de lopende band naar de versnipperaar'. U weet wel, die dingen die zo lekker zijn in de frituur, met zoetzure saus. Welnu.

Slogan: Pinar Coskun, onze vegan dinosaurus totale kampioen!

9. ChristenUnie. U stemt op #49, Reinier van den Berg

Weet u meteen waarom het altijd goed weer is in de hemel. En waarom ze op zondag allemaal zonder parapluutjes naar de kerk kunnen hobbelen. RENDIER VAN DEN BERG! De meteoroloog van God. De weerman van de Witte Tent. Reinier van den Olijfberg. Wij zouden een Reinier geven voor Jezus! Nou ja u kent het allemaal wel.

Slogan: Eerst het weer zien, dan geloven

10. VOLT. U stemt op #4, Imane Elfilali

Imane Elfilali vindt precies helemaal niks. Dat is in het leven natuurlijk hartstikke handig. Dan vraagt iemand weer om uw mening maar zegt u gewoon: "Ik vind er helemaal niks van, de groeten." En dan gaat u lekker naar huis, soep eten. Imane Elfilali is een stamppot van niks. Probleem: Imane is politicus, of althans, wil dat worden. Maar als u het écht niet weet, en u bent ook niet op zoek naar oplossingen: Imane Elfilali.

Slogan: Als er aan een blanco stem te veel ideeën kleven, kunt u 'm net zo goed aan Imane geven

11. JA21. U stemt op #8, Kelly Uiterwijk

We zullen u eens een paar nieuwtjes vertellen over Kelly Uiterwijk want die heeft een hartstikke interessant leven. In haar vrije tijd vindt ze het leuk om de Amerikaanse verkiezingen te volgen (eens in de vier jaar, dus). Ze verzamelt Pokémon-kaarten. Ze komt graag in een gamewinkel. Ze zit graag op een terrasje. En ze heeft een puppy. En die puppy vindt het leuk om roze knuffels te krijgen. Nou Kelly, say no more, want die hond van je krijgt onze STEM.

Slogan: Je kunt Kelly wel Uiterwijk halen, maar je haalt de wijk niet uit Kelly

12. SGP. U stemt op #36, Bertrick van den Dikkenberg

We kennen deze hele Bertrick van den Dikkenberg niet maar met een naam die zowel een tekenfilmfiguur als de hoofdrol in een Scorsese-film kan zijn heb je sowieso gewonnen. Hee kijk, wie komt daar aan de vlecht van de knappe prinses abseilen uit de kasteeltoren? Het is prins Bertrick van den Dikkenberg met onder zijn arm een prachtige kopij van het Nieuwe Testament! Bertrick leest iedere dag 400x de Bijbel en dat geeft hem superkracht!

Slogan: Vrouwen achter het fornuis, voor de naam van Bertrick een kruis

13. DENK. U stemt op #43, Sheher Khan

Over tekenfilmfiguren gesproken: Shere Khan, de tijger uit Jungleboek. Ideologisch staat dit figuur volop met z'n achterpoten in de Middeleeuwen want hij is die totale gek die alle alcohol in sportkantines wilde verbieden. Wat grappig is, want de Turken in zijn achterban kunnen zuipen als mijnwerkers, en daar roken ze dikke plakken shag bij, en 's avonds kafferen ze hun vrouwen uit. Maar niet Shere Khan, hij is roomser dan de paus, hij heeft zijn hartje verpand aan Allah. Denken we dan, geen idee, deze gozer spoort niet.

Slogan: Ramadhan, Talibhan, Sheher Khan, die khan er wat van!

14. 50PLUS. U stemt op #7, niemand

Daar stond Jan Fonhof maar die heeft ruzie

Slogan: De bejaarden hebben altijd mot met elkaar, waar staat de sjoelbak ook alweer o ja daar

15. BBB. U stemt op #46, Loretta Schoone

Die van de BBB zitten de hele dag op de John Deere allerlei toffe dingen te doen, beetje varkens van hot naar her slepen en vreten op uw bord te gooien, maar Loretta Schoone is toch anders. Die zit het liefst gewoon de hele dag in de achtertuin (Scheveningen). Maar vergis u niet: Loretta Schoone is een supertalent. Laat haar een paar jaar rijpen onder de vleugels van Caroline van der Plas, zeg maar het Real Madrid van de politieke arena, en dan komt het helemaal goed.

Slogan: Loretta ziet haar kans Schoone!

16. BIJ1. U stemt op #13, Venus aka Ma’MaQueen Bijleveld

En dan nu even zonder gekheid, want we roepen allemaal wel dat we alle (of in ieder geval: zo veel mogelijk) Nederlanders willen vertegenwoordigen bij zo'n verkiezing, dus is het donders mooi dat 'Venus aka Ma'MaQueen Bijleveld' op de lijst staat. "Ik ben een multidisciplinaire performance artiest die zich inzet voor gemarginaliseerde queer personen en voor zichtbaarheid en empowerment." We snappen er nu al niks meer van maar ga gewoon op deze godin van de liefde stemmen joh.

Slogan: Wel of niet een penis, stem op Venus

17. Piratenpartij. U stemt op #34, Metje Blaak

Duid ons deze foto toch niet euvel, staat gewoon in de ANP Fotobank dus daar hebben we even wat centjes voor betaald. U kent Metje Blaak mogelijk als voormalig prostituee, maar ook als schrijfster, fotografe, filmmaakster en meer van dat soort dingen. "Wat mij aantrekt in de Piraten partij is 'je leven leiden zo als jij dat wilt'." Nou mevrouw Blaak, daar zijn wij het natuurlijk helemaal mee eens.

Slogan: Metje Blaak, geen geouwehoer!

18. BVNL. U stemt op #2, Henk Krol

Ooooooo jongens Henk de Spermatank is zo'n heerlijke belegen vent, alleen Henkie Krol kan echt helemaal niks. Maar het is natuurlijk wel een fantastisch mooie en maffe lul en het is helemaal mooi dat-ie op 2 staat in Team Huisjesmelk. We hebben een heel dossier aan Krolse ingewikkeldheden verzameld en we hebben nu al zin dat het er veel meer worden.

Slogan: Wilt u mij feliciteren? Stem dan Henk Krol

19. NSC. U stemt op #21, Diederik Boomsma

En dan nu even serieus. U kunt natuurlijk lekker op P. Omtzigt stemmen zonder dat u daarvoor wordt verketterd op de verjaardag van uw gekke tante, maar onder die topkandidaat zit een aardkorst van aardige kandidaten. Didi Boomsma natuurlijk. Beste raadslid van Nederland ook al mag-ie niet altijd verkozen worden tot beste raadslid van Nederland. De man die het Amsterdamse gesticht weer een normaal gezichttje gaf. En als we de peilingen mogen geloven, wordt het nog spannend voor Didi.

Slogan: Stem Boomsma of anders Soepboer, maar niet op die stoephoer

20. Splinter. U stemt op #20, Tycho de Ruiter

"Ik ben Tycho de Ruiter, 21 jaar. Iets wat echt in mijn karakter zit is nieuwsgierigheid en eigenwijsheid. Ik wil alles weten en ik ga net zo lang door tot ik het antwoord heb gevonden wat ik zocht. Als ik eenmaal dat antwoord heb gevonden deel ik het graag met anderen om samen vooruit te komen. Ik ben een open persoon die scherp is daar waar het moet en onafhankelijk als het erop aan komt. Vind jij ook dat dat iets is wat we nodig hebben? Stem dan vooral op mij." Nou Tycho maat, wat een verhelderende teksten. Als jij geen voorkeurszetel haalt, weten wij het ook niet meer.

Slogan: Tycho, niet een van de Ruiters van de Apocalyps