Ik maak me er schuldig aan. Zowel de VVD als JA21 staan dichter bij mij op gebied van partijprogramma. Maar we moeten echt een flinke 'pull' naar rechts maken in het nieuwe kabinet.

VVD vertrouw ik niet voldoende om dat te doen. JA21 is te klein. Mijn stem gaat dus (voor het eerst ooit) naar PVV, in de hoop dat ze de grootste worden en dus leiding nemen in het formeren.