Exact. Geert is voor het negeren van elk problem dat onze landsgrenzen overstijgt. Dat, terwijl ons land van die 193 andere landen afhankelijk is qua economie. Ook ontwikkelingen die Geert een treetje te ingewikkeld zijn zoals klimaat wil hij het liefste parkeren tot die hem komen halen. Asielzoekers wil hij dan ook niet gezamenlijk oplossen, in de EU, maar als landje alleen en ik wens hem daarbij veel succes. Qua vluchtelingen is Geert voor "opvang in de regio" wat een eufemisme is voor "we doen er lekker geen reet aan, ook niet daar ver weg, dat lossen ze zelf maar op". Zo heb ik Geert, noch enig andere PVV politicus ooit op een missie gezien naar de regio om daar afspraken te maken, laat staan daar hulp aan te bieden. We weten dus wat het betekent: Ze verrekken daar maar, als het maar niet bij ons komt. Maar het vervelden is: Ze blijven toch wel komen en dan kan je maar beter een gezamenlijk EU beleid gaan ontwikkelen. Ook en gruwel voor de PVV stemmers, de EU. Ach jongens waar moet ik beginnen met aangeven waar Geert de zaken bedondert?

Toch ben ik benieuwd naar wat hij in de praktijk voor elkaar brengt van al die wilde voorstellen die hij lanceert. Vrijwel niets is haalbaar of wettelijk toegestaan, tenzij de grondwet ingrijpend op de schop gaat en we verdragen gaan opzeggen op een schaal die nog nooit is gebeurd.