De Sint is weer in het land en dat betekent dat de tegenstanders van vuurwerk onder hun steen vandaan komen om nog anderhalve maand te klagen over geknal dat toch al verboden is en wordt afgestoken op momenten dat het toch al niet mag. Met de toevoeging van vier nieuwkomers stellen nu slechts zestien gemeenten komende jaarwisseling een vuurwerkverbod in, ondanks dat eerdere jaren aantoonden dat dit compleet niet te handhaven valt en massaal genegeerd wordt door de inwoners. En met dat nieuws is het vuurwerkklaagseizoen officieel gelanceerd en de duizendklapper van vuurwerknieuws aangestoken. Die zal ongetwijfeld weer beginnen met een brandbrief van een groep oogartsen, gevolgd door een milieuorganisatie die klaagt over de stikstofuitstoot van het jaarlijkse geknal en een groepje dierenknuffelaars dat stelt dat het stressniveau van hun huisdieren belangrijker is dan uw vrijheid om het nieuwe jaar op een traditionele manier af te trappen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal weer een brief naar de Tweede Kamer sturen waarin ze pleiten voor een landelijk beleid, hoewel het niet voeren van een vuurwerkverbod ook een vorm van landelijk beleid is. Afhankelijk van de winnaar van komende woensdag zal dat leiden tot de introductie van een nationaal vuurwerkverbod (GLPvdA) of gebeurt er wederom niets (de meeste andere partijen). Tegen de tijd dat het legale sierspul daadwerkelijk over de toonbank knalt, zullen critici stellen dat al deze uitgaven van liefhebbers zonde van het geld zijn, alsof consumenten dat niet zelf mogen bepalen, en dan is het alweer tijd voor de jaarwisseling. Daar zal vrijwel zeker een ongeval plaatsvinden als gevolg van een idioot die toch al illegaal knalspul omknutselde in een eigen IED en daarnaast zullen jongeren die elk excuus aangrijpen om spullen te slopen in Oud & Nieuw een excuus vinden om spullen te slopen. En dan zit het vuurwerkseizoen er weer op, vindt iedereen weer iets anders om boos over te zijn en doen we aan het einde van het jaar het hele riedeltje nog een keer. Nu al zin in.