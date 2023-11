Kent u die mop: Halina Reijn houdt van rubberen dildo's, Carice van Houten? Nu wel! De twee zijn uit elkaar. De break-up van het jaar in showbizzland, behalve dan de aanstaande scheiding tussen Suzan en Freek. Hollywoodjunk Halina Reijn voor wie het verblijven in de nabijheid van superbekende mensen een cocaïne-infuus is neemt afscheid van pro-Hamas-strijder Carice van Houten, die samen met een zooitje andere filmmakers stond te juichen op het graf van 1.200+ dode Israeliërs (tot bleek dat half Hollywood Joods is, toen ging de naam van Carice gauw van het haatpamflet). "Carice gaat verder met haar nieuwe bedrijf Birdcat dat zich richt op zowel fictie als non-fictie, muziek en multimedia. Halina zet Man up Film voort in Nederland en Amerika. We zien dit als een verdieping van onze vriendschap en een mogelijkheid om als makers vanuit onze individuele kracht in de toekomst verder samen te werken. We houden enorm veel van elkaar en blijven diep verbonden als mens en maker." Wij vinden dit extreem omfloerste koeiencrack, maar dan bent u tenminste weer helemaal bij.