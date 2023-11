Stamvraag om 22:15.

GeenStijl Café Mega Mix 186 Playlist:

1. The Dead South - In Hell I'll Be In Good Company (2014) - @Ichneumonidae

2. The Doobie Brothers - Long Train Running (1973) - @Hetkanverkeren

3. Spoon - The Underdog (2007) - @Pekketrikker

4. Jean Ferrat - La montagne (1964) - @radiatorknopje

5. The Pointer Sisters - Jump (1983) - @anja

6. Patrice Rushen - Forget Me Nots (1992) - @Torquemada

7. Gotthard - Standing In The Light (1992) - @Graaisnaaiert

8. Earthgang- Blacklight (2023) -@Mosterd

9. Yes - Leave It (1983) - @Met_baard

10. Stromae - Fils De Joie (2022) - @steekmug

11. Temple Of The Dog - All Night Thing (1990) - @GU

12. Joe Jackson & Elaine Caswell - Happy Ending (1984) - @Nuuk

13. Van Halen - Pleasure Dome (1991) - @Patje

14. Frokost - Youth Is Wasted On The Young (2010) - @small_town_dad

15. Trockener Kecks - Het Komt Nooit Meer Goed (1992) - @Cornelis12

16. The Babys - Piece Of The Action (1977) - @Theodorik1

17. Cat Stevens - Morning Has Broken (1971) - @K1100

18. Désenchantée - Mylène Farmer (1991) - @Basil Fawlty

19. Bad Company - Bad Company (1974) - @uisge baugh

20. Mother's Finest - Piece Of The Rock (1977) - @BrutusBosch

Bonustrack: Fleetwood Mac - Don't Stop (1977) - @V_Koy