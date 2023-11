Deepfake is deaud en oude techniek. Generatieve A.I. is de toekomst en wordt momenteel voornamelijk gebruikt voor lichte en grappige doeleinden, zoals het manipuleren van porno, het herschrijven van een motivatiebrief of gewoonweg voor gemakzuchtige studenten die lui zijn. Ik vrees echter dat het in de toekomst een enorm probleem zal worden met betrekking tot media, nieuws en berichtgeving.