Meanwhile, troops of the Nahal Brigade, with tanks and air support, battled Hamas operatives on the outskirts of Jabaliya. The IDF says that in one of the clashes, troops called in a drone strike on Hamas gunmen on a rooftop. Soldiers also recovered weapons in residential homes. pic.twitter.com/qxSLgmNZE7 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 19, 2023

Zondag dus weer even meer een round-up dan liveblog, want er gebeurt grondoffensief-technisch ook vandaag niet heel veel. Bovenstaand wel een novum in de combat POV's, want we zien voor het eerst een echte K9 POV - wel zonder slachtoffers.

Ten eerste, toch wel een novum vanaf de Amerikaanse zijde. Biden heeft zijn teams gevraagd Amerikaanse sancties voor te bereiden tegen Israëlische kolonisten die op de Westbank onrechtmatig geweld en annexatie plegen. "President Joe Biden directed top officials to prepare visa bans and sanctions for extremist Israeli settlers attacking and displacing Palestinians in the West Bank, according to an internal document read to POLITICO. The Cabinet memo, sent to senior aides like Secretary of State Antony Blinken and Treasury Secretary Janet Yellen on Friday, orders their agencies “to develop policy options for expeditious action against those responsible for the conduct of violence in the West Bank.”"

Dan even die extreem slordige kop van de Washington Post over een aanstaande gijzelaarsdeal. "Israel and Hamas reach tentative U.S.-brokered deal to pause conflict for five days and free women and children hostages." Ja, dat is dus niet zo en Bidens NSC-woordvoerdster reageerde zelfs op de tweet met: "We have not reached a deal yet, but we continue to work hard to get to a deal."

In ander nieuws sturen straatvechters MinDef Galant en premier Bibi een overt doodsdreigement aan Hamas-leiders in ballingschap extreme luxe in Istanbul en Qatar Ismail Haniyeh (wiki) en Khaled Mashal (wiki): "Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Yoav Gallant say in answer to questions at a press conference that all members of Hamas, including those outside of the Gaza Strip, are “dead men walking.” Gallant adds that there is “no difference between a terrorist with a Kalashnikov and a terrorist in a three-piece suit.”" Ja, die twee heerschappen gaan de kerst mogelijk niet halen nee.



Update 10:37 - Even over dat vreemde Haaretz-artikel dat betoogt dat het Nova-festival oorspronkelijk tot 6 oktober zou duren en de Hamas-aanval op dat festival dus niet gepland, maar toeval was. Het was gewoon algemeen bekend en op de social posts en poster aangekondigd dat het tot en met 7 oktober zou zijn hoor - dus daarmee vervalt de hele basis van dat artikel.

Update 10:47 - De IDF schorst en onderzoekt die soldaat die een stun grenade een moskee in gooide.

