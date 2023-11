Goedemorgen en welkom bij de een-na-laatste race van een F1-seizoen dat net iets te lang duurt. We zijn nog in Las Vegas waar flitsende led-schermen, trouwende coureurs, scheepsladingen celebs en glimmende Elvispakken moeten verbloemen dat het helemaal niet zo'n interessant circuit is om op te rijden. Dat wil niet zeggen dat het een saaie race wordt, want we hebben nog geen idee wie het hier wel en niet goed gaan doen in de lange runs, maar de weinig inspirerende baan gaat niet helpen. Ook geen fan van deze Grand Prix: Verstappen en dat laat hij weten ook. Max stak zijn mening al niet onder racestoelen of banken en sinds hij zijn titel binnen heeft, geeft hij helemaal geen fuck meer en zo zien we het graag. Zo vindt hij het belachelijk dat fans die vrijdag vrijwel niets van de vrije trainingen konden zien, worden afgepoeierd met een cadeaukaart voor de fanshop. "Als ik een fan was, zou ik die hele tent afbreken." Daarnaast haalt hij uit naar Toto Wolf en de promotor van Las Vegas, om vervolgens Monaco nog een veer in de reet te steken ten koste van het Amerikaanse gokparadijs. Startend vanaf P2 heeft hij een reële kans om de ultieme middelvinger uit te delen door de race te winnen. Leclerc staat nog voor hem en die zet vandaag, zoals altijd, alles op rood, al is het maar omdat Ferrari slechts twintig punten achter Mercedes staat in het kampioenschap. We houden ook een schuin oog op P5 t/m 8 waar twee Williamsen, een Alfa Romeo en een Haas alles op alles zullen zetten om deze kostbare puntjes binnen te slepen. Om 7:00 uur is het rien ne va plus en away we go!

