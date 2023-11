70% zit na 10 jaar nog in Nederland. En de overige 30% dan? Ik zou gokken dat die met NL uitkering in het land van herkomst zit waar vandaan ze volgens zeggen moesten vluchten.

Zo hadden we opeens ook heel veel Nederlanders in Kabul zitten die uitgevlogen moesten worden toen de stad viel en zaten er ook best wel wat Nederlanders in Gaza.

Persoonlijk heb ik helemaal geen problemen met arbeidsmigranten. Deze mensen krijgen geen voorrang ten opzichte van autochtonen die al vele jaren op een wachtlijst staan voor een huis en over het algemeen heb je weinig tot geen last van deze mensen. In ieder geval zijn die te druk met werken en hebben dan geen tijd om op straat rond te hangen, autochtonen te provoceren en altijd maar vanalles te eisen.