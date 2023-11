Bottomline, hoe meer immigranten uit exotische en of Islam oorden hier komen wonen hoe meer gezeik... dat is gewoon biologie; 'birds of a feather, flock together'. Kun je miljoenmiljard linkse progressieve idealen tegen aan gooien maar komt gewoon gekut van... Zeker wat betreft de Islam variant, zul je zien dat die mm voor mm, cm voor cm meer ruimte gaan opeisen. En die zullen we ze geven, want we geven het al 30-40 jaar. En hoe meer er komen, hoe meer momentum. Blijkbaar willen we het want te veel van de massa in NL stemt nog steeds op partijen die dit faciliteren.

Vroeger (lees jaar of 10-15 geleden) dacht ik nog oh loopt vast zon vaart niet, of als echt fout gaat dan zullen de Nederlanders wel op de rem trappen... maar ik was vergeten dat we totaal geen ruggegraat hebben, ten slotte WO2 zijn we ook in 5 dagen met twee vingers in de neus door de Duitsers overlopen. En in die 5 jaar ellende hebben we relatief veel Joden richting Duitsland geholpen. Dus van ons moet je niet te veel verwachten. De enkelingen die weerstand bieden worden aangepakt dus als je veel te verliezen hebt, denk je ook nog wel nog keer na. Ik houd het maar op rechts stemmen. Zal mijn tijd mss dan nog wel duren. Al weet ik niet wat ik mijn kind ga achter laten hier....