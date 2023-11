De scouting. Een heerlijke zaterdagmiddagbesteding voor jongetjes (m/v) die wel van uniformen houden, maar niet kunnen voetballen. Lekker vlotten bouwen, spoorzoeken in het bos (?, geen idee, red.) en FIKKIES STOKEN. Maar dat mag dus niet van wethouder Eva Oosters in de gemeente Utrecht waar ze als vooruitgeschoven post in de War on Houtstook een voorstel hebben aangenomen dat "het verbranden van hout 'voor de lol' verbiedt". Voor de lol dingen doen. Dat moeten we niet willen natuurlijk. De lokale afdeling van GroenLinks vindt het allemaal schitterend. "Raadslid Fred Dekkers wees de wethouder er nog maar eens op dat het verbod vooral is ingegeven om de schade voor de gezondheid te beperken, en dat geldt zeker voor kinderen, aldus Dekkers." Ja Fred Dekkers wat zal kleine Jayden blij zijn als hij over zes jaar met brandwonden het ziekenhuis wordt ingereden omdat hij nooit geleerd heeft hoe je veilig vuur maakt, 'maar dankzij Fred Dekkers heb ik 0,0003% minder schadelijke stoffen ingeademd, waardoor mijn levensverwachting met 0,021 dagen is verlengd'. Eigenlijk zou iemand wethouder Eva Oosters en raadslid Fred Dekkers moeten verbieden ooit nog binnen een straal van één kilometer van het stadhuis te komen. Gewoon. Voor de lol.

FOTO (ANP) Leden van scouting Beiroet oefenen met vuurstook