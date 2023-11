Even voor de duidelijkheid, vele miljarden gaan naar de oeks toe, juist? Waar komen die vele miljarden vandaan, hebben ze geldpersen of is er nog een meevaller? Het is stuitend te noemen dat hier in Nederland de prijzen van producten onbetaalbaar worden. Het internationale geldstrooien vanuit de schatkist is dus onbeperkt.

Wordt er door de uitdelers rekening gehouden met de autochtone bevolking? Het vele geld wat hier uitgegeven is en wordt, door vak K, daar komt niets van terug.

Er wordt gesproken over Gaza, dat daar de riviera had kunnen zijn met al de Europese steun.

De miljarden die men hier uitgeeft, daarmee zou men onze economie ook weer gezond kunnen maken.

De subsidiepotten moeten leeg zijn, zoniet, het geld in eigen land houden en/of belastingverlaging toepassen.

Dat zit er waarschijnlijk niet in.