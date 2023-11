Ontmoet Kassandra van der Velde uit Doetinchem-West. Kijk haar toch eens bezig met die ballen! Vroeger was ze ook bezig met ballen maar op een ander niveau, want ze was werkzaam als assistent-voorbereider bij Lingo. Nou, en dan weet u wel hoe laat het is, want na iedere uitzending werd François Boulangé emotioneel en moest Kassandra weer aan de slag. Nee hoor, grapje. Later ging ze aan de slag als betonreparateur in de wegenbouw en dat was eigenlijk veel leuker. Enfin, tegenwoordig werkt ze dus bij de Intratuin.

Truus van Breda (de voorste van de twee) is hooligan van haar lokale voetbalclub NAC Breda. Ze staat altijd op de B-Side tegen supporters van andere clubs te roepen dat trommels kut zijn, en dat heel hard zingen ook kut is. In Breda doen ze zogenaamd namelijk alleen aan bier drinken. Dat kunnen ze heel goed, echt enorm stoer. Voetballen kunnen ze wel wat minder goed, want ze verliezen altijd met 1-2. Als haar schema het toelaat gaat Truus naar Feyenoord, want van die club heeft ze een tatoeage op haar dikke reet.

Daar heb je de tweede goede vrienden Uijmen en Kan. Hun voorletters zijn eentje te ver doorgedraaid in het alfabet, maar dat maakt Uijmen en Kan helemaal niet uit. Ze zijn allebei in transitie gegaan. Uijmen en Kan zijn namelijk mannen van middelbare leeftijd afkomstig van de Veluwe, maar tegenwoordig werken ze allebei als schoonheidsspecialist in Purmerend-Overwhere. De specialiteit van Uijmen is wenkbrauwen, de specialiteit van Kan is nagels.

En wie hebben we daar? Het is Maikel, een gepensioneerde kooidanser van de Monalisa op Ibiza. En dan hoeven we u niet te vertellen in welk hoekje Maikel het zoekt: zijn broer zat bij de NSB! Nee hoor, grapje. Maikel is bij de Intratuin samen met zijn vrouw Tinie. Ze heeft altijd gewerkt bij de Intertoys, maar ze was de seksuele intimidatie, de harde grappen en het coke snuiven onder werktijd spuugzat.