Het is puur strategisch. De A10 blokkeren heeft impact, en ze hebben dan ook te maken met een burgemeester die braaf met hen "in gesprek" wil. Als het minder effectief is dan de A12 kunnen ze altijd weer terug naar Den Haag, of anders een nóg beter doel kiezen.

Wat me wel verbaast is het simplisme waarmee dit soort salon-Marxisten de wereld beziet. ING is maar een bank, en is als bank verweven met de internationale financiële wereld die verweven is met de economieën wereldwijd. ING is geen veroorzaker, is een radertje in de totale machine, een machine waar ook alle ettertjes van XR deel van uitmaken, of ze dat nou willen of niet. Er zomaar één radertje uitpikken en dat radertje verantwoordelijk maken is pure willekeur. Zouden ze het al voor mekaar krijgen om ING te bewegen "fossiele financiering" te stoppen, dan wordt die financiering stante pede overgenomen door andere radertjes in de machine en verandert er verder niks, want de behoefte aan fossiele brandstoffen zal er niet door afnemen. Fossiele brandstoffen zijn op dit moment broodnodig om al die luizenleventjes van al die XR-sneeuwvlokjes zo aangenaam mogelijk te maken, de uitkerinkjes, de pensioentjes, de gezondheidszorgjes, de vakantietjes, de smartphonetjes, de gewatteerde winterjackjes, de plastic regenjasjes, de hamburgertjes en ook de flesjes ketchup en de tubetjes secondenlijm.

Alles hangt met alles samen, en daarmee is er op dit moment fossiele brandstof nodig om überhaupt zoiets als XR mogelijk te maken. XR kan ING eruit pikken, maar kan met evenveel reden zichzelf tot probleem maken.

Echter, zo denken Marxisten niet, zo denken neo-Marxisten niet, en zo denken zeker sneeuwvlok-Marxisten niet. Die wijzen met het vingertje en kunnen daar maar één handeling op laten volgen, want meer hebben ze niet op hun repertoire, een spaak in het wiel steken om daarmee de machine tot stilstand te brengen. Niet beseffende dat ze dan ook zelf niet te vreten hebben of aan de een of andere ziekte zullen overlijden.

Ze lijden aan de ziekte van Thunberg, ze leven op kosten van de samenleving maar willen desondanks op kosten van de samenleving de samenleving kapotmaken, precies zoals de Sovjets en de Maoïsten dat wilden.