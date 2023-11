Dat we voorgoed bij de les blijven.

Walgelijk.

Telegraaf, afgelopen woensdag.

Weerzinwekkende terreur

Sommige opgepakte terroristen verklaarden later dat angst zaaien onder de bevolking het doel was van het seksuele geweld tegen vrouwen.

FOTO LEVI MEIR

Getuigenissen van seksueel geweld Hamas tarten elke verbeelding

door Ralph Dekkers

TEL AVIV Het kan dus nog gruwelijker. Ruim een maand na de massaslachting door Hamas komt steeds meer naar buiten over het seksuele geweld van de terroristen tegen vrouwen en kinderen. Een speciale burgercommissie verzamelt getuigenissen en forensische analyses. Die tarten elke verbeelding.

Ter waarschuwing: nu volgt een zeer schokkende opsomming. Een vrouw werd door verschillende terroristen om beurten verkracht. Een van hen schoot haar door het hoofd, waarna anderen verder gingen op haar zielloze lichaam. Een vrouw werd verkracht omringd door dode vrienden. Bij weer een andere werden de borsten afgesneden waarna de terroristen ermee speelden. Een 94-jarige Holocaust-overlevende zag hoe haar kleindochter werd misbruikt en vervolgens doodgeschoten. Een meisje van veertien werd in haar kamer aangetroffen met haar benen gespreid en sperma op haar rug. Ze was door het hoofd geschoten.

Het doel van het seksuele geweld, zoals sommige terroristen later aangaven, was om angst te zaaien onder de Israëli’s. Een aantal van hen stuurde zelfs beelden van de verkrachting naar familieleden van de slachtoffers. Ze hadden vooraf van hun religieuze leiders in Gaza de toestemming gekregen om zo bruut te keer te gaan.

Granaten

Sheri is lid van een speciale legereenheid die vrouwelijke soldaten identificeert en lichamen prepareert voor de begrafenis. Ze werkt in een faciliteit waar in de eerste dagen na 7 oktober de lichamen tot aan het plafond lagen opgestapeld en zag hoe de terroristen zich hadden uitgeleefd op weerloze vrouwen en kinderen. Bij het lichaam van een dame waren zelfs granaten ingebracht. De explosieven opruimingsdienst moest ze onschadelijk te maken.

„De meeste vrouwen waren meerdere keren door hun hoofd geschoten om hen zo zwaar mogelijk te verminken”, zegt Sheri, die alleen haar eerste naam kan geven omdat ze in het leger dient. „Sommige lichamen waren zo zwaar toegetakeld dat na drie dagen het bloed nog steeds uit de lijkzakken druppelde.” Ze zag hoe bij verschillende vrouwen de genitaliën waren verminkt.

Dr. Cochav Elkayam Levy leidt de commissie, bestaande uit juridische experts, die de bewijzen van geweld tegen vrouwen en kinderen verzamelt. „Er moet gerechtigheid komen voor de slachtoffers. Daarom moeten we ook deze moeilijke zaken bespreken.” De getuigenissen moeten uiteindelijk worden gebruikt in toekomstige rechtszaken tegen opgepakte Hamas-terroristen.

Levy vreest dat nog maar een topje van de ijsberg bekend is. Veel vrouwenlichamen waren verbrand, waardoor bewijzen niet meer te zien zijn. Veel overlevenden durven er niet over te praten. Ook de meeste soldaten en hulpverleners die op de lichamen stuitten, hebben nog niet de tijd gehad om een verklaring af te leggen over hoe zij hen aantroffen.

De meeste verkrachtingen vonden plaats rond het terrein waar het NOVA-festival werd gehouden, maar ook in de kibboetsen was er sprake van seksueel geweld. Volgens de Israëlische regering was het een vooropgezet plan om vrouwen op grote schaal te verkrachten. Zo zijn papieren aangetroffen van vertalingen van het Arabisch naar het Hebreeuws, met daaronder: ’Trek je broek uit’.