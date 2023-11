Dilan Y. is niets meer dan de voortzetting van de veramerikanisering en arabisering zoals dit in het grote geglobaliseerde dorp Nederland al decennia plaatsvindt. Dilan Y. = de EU variant van Hilary Clinton, haar achtergrond is deel van de omvorming van Europa tot internationaal grondgebied met het diepste respect voor islam.

Wilders en Omtzigt moeten oppositie blijven voeren, met als achterban nieuwe grote sociale organisaties die de burger representeren. De burger die begrijpt wie Rutte werkelijk is, die door heeft wat er fout is aan o.a. overal windmolens en 12000 satellieten boven de dampkring, die wordt niet gerepresenteerd in de samenleving.

De weldenkende gematigde burger is politiek en sociaal in een minderheidspositie gedwongen. Het is gedogen en meedoen, of sancties tot in het diepst van je privé.

Geklets bijvoorbeeld over watertekort - voor een miljard kinderen die niet met zovele geboren zouden hoeven zijn in een Globaal Zuiden vol corruptie en conservatisme - overstemt de behoeften van de weldenkende gematigde burger waar ook ter wereld. Het gaat over internationale drama's, maar controleren kun je het nooit.

De radicaal, de actvist heeft het ook nationaal voor elkaar mogen vechten van de neoliberaal. De neoliberaal gooit gewoon een paar activisten of overbevolkingslui naar je toe en hup daar gaat je welzijnen is het vechten tegen boze smoelwerken van de radicaal en de migrant, ipv dat je de neoliberaal kunt aanpakken. Wie dat systeem eenmaal door heeft, ziet in Rutte en Balkenende met trawanten louter nog de ware politieke aard. En die valt niet mee.

Het parlement beschouw ik democratisch als verloren. Alleen nieuwe grote maatschappelijke organisatie die vrij zijn van compromissen, subsidies en wokisme kunnen de sleutel vormen naar een beter Nederland.