@Joris Beltsin | 17-11-23 | 13:06:

Ook dat is niet helemaal correct.

Het is met name de ACM geweest welke omwille van het beschermen van de consument de netbeheerders verbood veel overcapaciteit in het net in te bouwen. Argument was dat de consument dan zou moeten betalen voor capaciteit die (nog) niet gebruikt wordt.

Nu er als een malle uitgebreid moet worden gaan we daarvoor de hoofdprijs betalen en die is vast een stuk hoger dan die paar dubbeltjes extra transportbelasting per maand die de consument anders voor ongebruikte overcapaciteit had moeten betalen.