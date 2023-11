Kijk er was vorige week natuurlijk al een druppeltje vorst maar dat telt niet, want dat was een piepklein plukje in Limburg en daar doen ze helemaal niet aan schaatsen. Daar doen ze aan fietsen. En 's ochtends bij het ontbijt een plak vlaai afsnijden en dan vragen: "Joa Jeanny hauw ist dermet den hest vannacht weer bie-j de geitjes gesloapm?" Of hoe ze daar met elkaar communiceren ENFIN, het heeft vannacht gevroren daar waar het ertoe doet: in het noorden. We zien een deel Friesland, belangrijk om Erben Wennemars van zijn marathonmodus naar zijn schaatsmodus te schakelen, en we zien het noorden en het oosten, en dat is belangrijk voor Veenoord en Haaksbergen. OP DE SLOOT LIGT IJS en Jake Paul is een MIET.

