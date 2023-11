"We roepen mensen op om te bidden. Zij bidden om problemen op te lossen. Dat is juist goed voor de buurt."

De ultieme arrogantie van de gelovige in een Enige Ware God, in dit geval De Verhevene, in een notendop.

As ze bidden om problemen op te lossen en impliciet beweren dat dat bidden ook werkelijk helpt om die opgelost te krijgen, dan verdommen ze het kennelijk ten enen male om te bidden om dit specifieke probleem tot een oplossing te brengen!

Dus, ja, deze formulering is een harde klap in het gezicht van de kafir die in de omgeving van die tent wonen, en ook als zodanig bedoeld natuurlijk. Wat ze zeggen is:

"voor ons is het geen probleem, en dat het voor jullie uiterst irritant is, dat kan ons geen ene zak schelen. Wij bidden voor alles en nog wat, voor iedereen ook, behalve voor de kafir, want die verachten wij, die zullen branden in de hel, en wij zien geen enkele reden om het de kafir hier op aarde op welke wijze dan ook aangenaam te maken. Enkel harde dwang zal ons van houding doen veranderen, niet van gedachten."