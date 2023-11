Ja, een tunnel naast Shifa, maar is het ook het 'beloofde' tunnelnetwerk HQ?

Bovenstaand toont de IDF de eerste vermeende Hamas-tunnel, inderdaad direct naast Al-Shifa Hospital. Maar of die tunnel inderdaad onderdeel is van het zeer uitgebreide tunnelnetwerk HQ uit deze IDF-animatie, dat valt nog maar te bezien. Ook toont het deze foto's van een vermeende tunnel onder Rantisi Hospital, maar dat zijn duidelijk echt pas slordige, allereerste beelden waar vooralsnog weinig van te maken valt. Daarbij toont de IDF vlak buiten Shifa Hospital een nieuwe verzameling aan wapens, waaronder AK-47's, RPG's en handgranaten. Nog steeds niet in de spectaculaire aantallen die je zou verwachten van 'het grootste Hamas-hoofdkwartier' en dat betekent of dat Hamas-strijders het merendeel van hun wapens tijdens hun vlucht hebben meegenomen, of dat het gewoon een heel teleurstellend hoofdkwartier was.

Ook zegt de IDF in Al-Shifa twee lichamen van gedode gijzelaars te hebben gevonden. Het eerste lichaam betreft de 19-jarige korporaal Noa Marciano (v), waarvan Hamas eerder al deze video publiceerde en vlak daarna een andere video onder vermelding dat ze om het leven was gekomen door een Israëlische luchtaanval en niet door Hamas gedood was. De getoonde verwonding was een zeer zware laceratie rond de kruin. De IDF zegt haar lichaam gevonden te hebben "in een gebouw vlakbij Shifa Hospital." In datzelfde gebied werd ook het lichaam van de 65-jarige moeder van vijf Yehudit Weiss aangetroffen. Haar man Shmulik Weiss werd op 7 oktober in hun woning door Hamas vermoord.

Maar dan: de toekomst. De VS én EU zijn volgens Bloomberg namelijk grootvoorstanders van een VN-vredesmacht in Gaza om de boel na de vernietiging van Hamas weer op de rails te krijgen. "The US and its European allies are pushing a plan to deploy an international peacekeeping force in the Gaza Strip after the war, according to people familiar with the matter. (...) One option being considered by US and European officials would involve an expanded role for the UN Truce Supervision Organization, which was first established in 1949 to help implement armistice agreements between Palestinian Arabs and Israel following the war that broke out in 1948 after the creation of the Jewish State. Similar UN structures across the globe could be used as a template, the people said, pointing to a UN-backed troop deployment to Haiti led by Kenyan soldiers and another force mandated by the UN Security Council in Somalia to fight against the Islamic militant group Al-Shabaab."

Jongens dat zou toch fantastisch zijn. Zo'n VN-vredesmacht uit compleet willekeurige landen als Mongolië, Sri Lanka en Groenland die daar dan als SfeerBeheer door de straten patrouilleren. Zin in de toekomst.

Enfin, u bent weer bij. We gaan weer live:



Update 08:35 - Hey, een IAF-commandant lijkt aan te kondigen dat er ook luchtaanvallen op Jemen overwogen worden.

Update 08:39 - Trey Yingst kreeg nieuw vermeend Hamas-materiaal onder ogen, waaronder notities en foto's omtrent gijzelaars. Trey merkt daar terecht bij op: "We were not able to review the laptops or documents to confirm what exactly was discovered. We’re told the material is being looked at by Israeli intelligence."

Update 09:37 - Wel ja zeg. "De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat sneller beslissen over gezinsherenigingsaanvragen van Palestijnen in Nederland met familieleden in Gaza, laat de dienst weten aan de NOS." Ja, dat is precies wat Nederland nodig heeft: meer mensen uit Gaza.

Update 10:32 - IDF-woordvoerder Peter Lerner over de tot nu toe magere vondst aan Hamas-wapens: "Too many journalists jumped to the conclusion that if we can’t immediately show the entire fortress of terror to the world, then it doesn’t exist. (...) It’s a shame that the world media aren’t willing to understand that over the last 16 years Hamas built the terrorist infrastructure, and terror tunnel network. Since they launched the war on Israel on October 7, they’ve been planning for the day IDF reached the hospital. The IDF since the beginning of the war has been encouraging people to leave the hospital premises, basically announcing our intended arrival (potentially putting our forces at risk). We know that Hamas’ concept of operations is to use Hospitals, today we revealed another layer."

Update 10:48 - Bijzonder wel, CNN blijft druk zetten op het meest ongrijpbare en onaangename thema: Hamas' seksuele geweld op 7 en 8 oktober. Kort repootje over hoe Israëlische autoriteiten omgaan met dit element. "“Why would the international community and @UNWomenWatch be silent about these crimes? They seem to be vocal about so much else.”"

Special Forces van huis tot huis rondom al-Shati

Nieuw beeld

"SPICE-2000"