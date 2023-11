"pro-Palestijnse" protesten

Waren ze nou maar wat duidelijker door wie dan wel overheerst willen worden.

Door Hamas, door iets Taliban-achtigs, door iets Iran-achtigs.

"Free from the river to the sea" gaat met Hamas of Hezbollah nooit lukken natuurlijk.

Wel from the river to the sea, maar niet free.

Of willen ze helemaal niet overheerst worden en vrij zijn.

Zoals een westers land eigenlijk.

Maar dan is Palestina vrij zodra Hamas-achtigen stoppen met een conflict gaande houden.

Dan kun je van Gaza een prachtige lichtstad aan de Middellandse zee maken waar mensen graag naartoe op vakantie gaan.

Hadden ze al lang kunnen doen natuurlijk.

Ze hadden een mooi leven kunnen hebben daar.

Best vaag allemaal.