“Onze” jongeren zitten inmiddels in een leger.

Tegel Rob Hoogland. DeT, vandaag.

Bezettingsleger

Verzuchting van mijn kompaan, soms zelfs in het kwaad, Arthur van Amerongen op X: ’Het is geen vijfde colonne meer, maar een bezettingsleger in wording.’

Vergis u niet in Tuurtje. Hij banjert weliswaar losbollerig door het bestaan, maar meneer spreekt Hebreeuws, Arabisch en nog een stuk of vijf talen, was als correspondent gevestigd in Jeruzalem en Beiroet en schreef bijvoorbeeld, als undercover-inwoner van de Brusselse jihadwijk Molenbeek, het boek Brussel: Eurabia, een egodocument waarin de islamisering van de samenleving genadeloos werd vastgelegd.

Vroeger was hij politiek correct.

„Wanneer veranderde dat?” vroeg ik.

„Nine eleven”, antwoordde hij.

Arthur slaakte zijn verzuchting naar aanleiding van een filmpje dat op Remembrance Day in Londen was gemaakt. Deze dag vindt altijd op 11 november plaats, omdat de Eerste Wereldoorlog op het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand ten einde kwam. Tegenwoordig herdenkt men dan alle Britse soldaten die tijdens gewapende conflicten waarbij Groot-Brittannië betrokken was sneuvelden. En wat flikten de organisatoren van die schrikbarende ’Million Man March for Palestine’? Juist. Zij kaapten Remembrance Day en deinsden er getuige dat filmpje zelfs niet voor terug om een ouder autochtoon echtpaar dat met Remembrance Day-speldjes op de revers rondliep te bedreigen.

Joh, dat was in Londen, hoor ik alweer vergoelijkend. Klopt, maar geloof me, hier zijn we net zover. Ik sprak een Nederlandse man die in Israël woont. Hij was een paar weken terug in zijn vaderland en eigenlijk zegt het al genoeg dat hij mij verzocht zijn persoonlijke gegevens niet te publiceren.

„Dat is me te link”, zei hij.

Wat was er gebeurd?

Op een avond, vorige week, had hij een Uber voor zichzelf en voor zijn vrouw besteld. De chauffeur had, zoals trouwens zoveel Amsterdamse taxichauffeurs, een Arabisch uiterlijk en vertelde zijn passagiers desgevraagd dat hij afkomstig was uit Palestina, om precies te zijn uit Gaza-Stad.

„Dan zal je het momenteel wel moeilijk hebben, gezien wat er daar allemaal gaande is”, zei de man.

„Nee, ik ben trots.”

„Hoezo?”

„Ik ben trots op Hamas.”

„Serieus?”

„Absoluut. Ik ben trots op wat ze op 7 oktober hebben gedaan. En ik hoop werkelijk dat ze erin zullen slagen om Israël van de rivier tot de zee weg te vagen. De Joden hebben niks te zoeken op deze wereld. Ze zullen moeten verdwijnen.”

Onder andere omstandigheden zou de man er fel tegenin zijn gegaan. Ditmaal deed hij dat niet. Hij was verbijsterd en merkte bovendien dat zijn echtgenote, in de wetenschap dat zij bij een vent die haar dood wenste in de auto was gestapt, als een rietje zat te beven. Het stel was dolblij dat ze eindelijk konden uitstappen toen de plaats van bestemming was bereikt.

Hoe zei je het ook alweer, Tuur?

„Het is geen vijfde colonne meer, maar een bezettingsleger in wording.”

Ook hier.