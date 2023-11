Plannen genoeg in Den Haag. Plannen om de klimaatverandering vanuit Nederland tegen te houden. Plannen om bij iedereen een warmtepomp te planten. Plannen om alle daken vol te gooien met zonnepanelen. Plannen om de schoolklassen niet te groot te maken. Plannen voor persoonlijke begeleiding van alle kinderen. Plannen om vliegvelden aan te leggen, die vervolgens niet te openen, of binnenkort toch te openen, of toch maar weer een nieuw rapportje afwachten. Plannen voor een beter openbaar vervoer, met meer treinen, meer metro's en meer bussen in ook de kleinste dorpjes. Plannen om onze groeiende groep bejaarden niet in een luier weg te stoppen, maar voldoende en menselijk te begeleiden in het laatste hoofdstuk van hun leven. Mooie plannen, maar ook dure plannen en niet alleen voor de schatkist. Al deze plannen kosten veel werkende handjes en zoals u merkte als u de afgelopen jaren niet onder een steen leefde worden beschikbare FTE'e steeds schaarser in dit vergrijzende polderlandje. Het is tijd om duidelijkere politieke keuzes te maken over waar en hoe we de beschikbare arbeidskrachten in gaan zetten, zo concluderen ook de analisten van ING. Die stellen dat we bij het maken van toekomstige overheidsplannen al rekening moeten houden met de gevolgen voor het arbeidsaanbod. Niet alleen voor de haalbaarheid van de plannen (een gebrek aan beschikbare mensen zit tenslotte nu al onze ambities voor bijvoorbeeld het klimaat of de politie in de weg), maar ook om te zorgen dat het werken aan het ene project niet ten kostte gaat van het andere project. Een extra leraar op een basisschool kan tenslotte niet gelijktijdig oma De Vries in bejaardehok De Zonneweide wassen. En een waarschuwing voor iedereen die voorstelt om meer werkenden uit verweggistaanse oorden te halen: dat werkt volgens de experts slechts tijdelijk, want die nieuwe arbeidskrachten gaan hier ook leven en consumeren, wat weer meer vraag naar banen oplevert en uiteindelijk het probleem dus niet oplost. Arbeidskrachten zijn al schaars en worden waarschijnlijk alleen maar schaarser. Hoe eerder die 150 FTE in Den Haag dat inzien, hoe beter.

