Het is zowel beleid bij Politie en OM als Nederlandse cultuur dat het vrouwelijke slachtoffer en/of minderjarige kind worden geloofd bij een geuite beschuldiging over geweld, misbruik, mishandeling etc. jegens een man. Je kunt er een uitgebreide verhandeling over dichten of dat goed of slecht is (mijn conclusie: beiden) maar het resultaat is dat de man altijd de pineut is, of er nu iets van de beschuldiging overeind blijft of niet.

Daarom is het uiten van beschuldigingen een effectief machtsmiddel geworden voor vrouwen die mannen kwaad willen doen, uit wrok, afgunst, haat of wat voor legitimering dan ook. En dat gaat ten koste van echte vrouwelijke slachtoffers.