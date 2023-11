Ik snap Omtzigt wel. Hij wil zorgvuldig zijn en niet dat hem woorden in de mond gelegd worden (vooral niet door allerlei 'journalisten'). Maar het probleem daarbij is dus dat je verzandt in steeds dezelfde zinnen/woorden. Hij heeft zich zo voorgenomen om niet onderuit te gaan, dat hij daardoor nu onderuit gaat. Geen toezeggingen, geen valse beloftes en iedere interviewer weet dat en gaat dus telkens maar weer op datzelfde orgel. Pieter is niet geschikt voor dit soort zaken en dus ook niet als premier of minister. Hij is niet gehaaid genoeg om zich overeind te houden in de politieke arena. Het is écht een goed politicus, maar in ieder interview, ongeacht of het NPO of RTL is, Beau of tutje Tweebeke, het maakt niks uit. We zien/horen de zuurpruim, de ongemakkelijke politicus, dossier kenner of niet. Dit had hij nooit zelf moeten doen. Partij prima, partij programma, ook best okee, maar had een boegbeeld gezocht. Een mediawijs mens. Als ie niet uitkijkt zit ie na afloop van deze poppenkast weer een half jaar naar de begonia's te staren.